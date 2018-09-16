Взорвавшиеся канистры с бензином уничтожили два дома в Бердске

Сразу две дачи сгорели минувшей ночью в Бердске . По предварительной версии, стремительному распространению огня способствовали взорвавшиеся канистры с бензином на одном из участков. Об этом сообщил портал Кurer-sreda.ru.

ЧП произошло накануне около 20:30 по местному времени. Прибывшие на место пожарные столкнулись с проблемой: ворота дачного сообщества были заперты. Спасателям пришлось ломать забор, чтобы спецтехника могла подъехать к полыхающим домам.

Огонь перекинулся с первой постройки на соседний участок, где сильно пострадали баня и обшивка дома. Первый дом был полностью уничтожен. Спасатели предположили, что в нем и были канистры с взрывоопасным топливом.

Пожар удалось ликвидировать спустя 20 минут. Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, по факту проводится проверка. Причины пожара выясняются.