«Жесткий туман». Под Екатеринбургом из-за низкой видимости на трассе происходит коллапс

Пользователи социальных сетей обсуждают ситуацию на трассе в сторону Перми в районе города Ревда. Очевидцы выкладывают видеозаписи регистраторов, на которых видно, насколько сложна ситуация рядом с полигоном твердо-бытовых отходов. По данным местных жителей, на объекте происходит пожар, с которым пытаются бороться бойцы МЧС

«На трассе в сторону Перми под ревдой два дтп, жёсткий туман, будьте аккуратны!», — пишут авторы видеозаписей в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что обзор не превышает двух-трех метров, не различима даже обочина, на дороге образовалась пробка. Все это — последствия образования тумана и задымленности. Водителям рекомендуют включать аварийный световой сигнал на своих автоомбилях.

Фото: pixabay.com