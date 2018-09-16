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«Жесткий туман». Под Екатеринбургом из-за низкой видимости на трассе происходит коллапс
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«Жесткий туман». Под Екатеринбургом из-за низкой видимости на трассе происходит коллапс 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пользователи социальных сетей обсуждают ситуацию на трассе в сторону Перми в районе города Ревда. Очевидцы выкладывают видеозаписи регистраторов, на которых видно, насколько сложна ситуация рядом с полигоном твердо-бытовых отходов. По данным местных жителей, на объекте происходит пожар, с которым пытаются бороться бойцы МЧС.
«На трассе в сторону Перми под ревдой два дтп, жёсткий туман, будьте аккуратны!», — пишут авторы видеозаписей в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».
На кадрах видно, что обзор не превышает двух-трех метров, не различима даже обочина, на дороге образовалась пробка. Все это — последствия образования тумана и задымленности. Водителям рекомендуют включать аварийный световой сигнал на своих автоомбилях.
Фото: pixabay.com
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