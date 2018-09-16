В Башкирии за ночь сгорело 14 тонн сена

В деревне Кадырово Дуванского района сгорело 14 тонн сена в тюках в личном хозяйстве местоного жителя. Об этом стало известно из оперативной сводки МЧС республики.

Сообщается, что пожар тушили в течение двух часов 2 единицы техники и 6 человек. МЧС РБ предупреждает жителей Башкирии о том, что неосторожность при курении, которая зачастую переходит в небрежность, как правило, становится причиной возникновения пожара.

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