Ещё
«В прошлом году у его автомобиля били стёкла»: в Екатеринбурге у жителя пентхауса сгорела иномарка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В прошлом году у его автомобиля били стёкла»: в Екатеринбурге у жителя пентхауса сгорела иномарка 

e1.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге сегодня ночью сгорела новая Toyota, припаркованная во дворе по адресу переулок Красный, 5. Огонь полностью уничтожил иномарку, а также повредил стоящий рядом Hyundai Solaris. Как рассказала корреспонденту E1.RU председатель местного ТСН Кира Лунева, не исключено, что Toyota подожгли:
— Ещё в пятницу камера наблюдения, которая направлена как раз на это место, работала, — сказала Лунева. — Но после пожара мы обнаружили, что именно она вышла из строя. Визуально камера была не повреждена, но её могли отключить, вызвав замыкание. Владелец Toyota живёт в пентхаусе. Он был шокирован произошедшим. Раньше у него была другая машина, поскромнее, и с ней тоже случилось ЧП: в прошлом году у его автомобиля били стёкла. После этого мужчина постоянно ставил свою машину возле подъезда, чтобы она была под наблюдением.
Кира Лунева также уточнила, что незадолго до пожара во двор приезжал доставщик пиццы. По камерам наблюдения удалось выяснить, что он был не причастен к поджогу, но выехал из двора меньше чем за минуту до того, как легковушка вспыхнула.
— Сейчас мы стараемся найти этого человека. Возможно, он мог заметить что-то подозрительное, — сказала Лунева. Водитель Toyota уже обратился с заявлением в полицию.
В МЧС по Свердловской области сообщили, что в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Автомобили были потушены в течение 2 минут.
e1.ru: последние новости
На Уралмаше загорелся склад гипермаркета «Дом» «Живу где придется»: у пенсионерки сгорел дом, и теперь она работает, чтобы отстроить новый ТЦ на Репина, который закрыли полгода назад из-за нарушений пожарной безопасности, снова проверят
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей438
Российский чиновник покончил с собой20
Российские ракеты задели Америку225
Япония выставила России жесткое условие мира1205
Познер высказался об «отравителях» Скрипалей300
Видео
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
03:26
Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова
В мире Статьи
01:06
Российские ракеты задели Америку
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение