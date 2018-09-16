«В прошлом году у его автомобиля били стёкла»: в Екатеринбурге у жителя пентхауса сгорела иномарка

Екатеринбурге сегодня ночью сгорела новая Toyota, припаркованная во дворе по адресу переулок Красный, 5. Огонь полностью уничтожил иномарку, а также повредил стоящий рядом Hyundai Solaris. Как рассказала корреспонденту E1.RU председатель местного ТСН Кира Лунева, не исключено, что Toyota подожгли:

— Ещё в пятницу камера наблюдения, которая направлена как раз на это место, работала, — сказала Лунева. — Но после пожара мы обнаружили, что именно она вышла из строя. Визуально камера была не повреждена, но её могли отключить, вызвав замыкание. Владелец Toyota живёт в пентхаусе. Он был шокирован произошедшим. Раньше у него была другая машина, поскромнее, и с ней тоже случилось ЧП: в прошлом году у его автомобиля били стёкла. После этого мужчина постоянно ставил свою машину возле подъезда, чтобы она была под наблюдением.

Кира Лунева также уточнила, что незадолго до пожара во двор приезжал доставщик пиццы. По камерам наблюдения удалось выяснить, что он был не причастен к поджогу, но выехал из двора меньше чем за минуту до того, как легковушка вспыхнула.

— Сейчас мы стараемся найти этого человека. Возможно, он мог заметить что-то подозрительное, — сказала Лунева. Водитель Toyota уже обратился с заявлением в полицию.