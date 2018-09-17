Превышения ПДК вредных веществ в районе тлеющего полигона в Кировской области нет

Мусор тлеет на неэксплуатируемом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в деревне Зубари Котельничского района, площадь полигона — около 5,6 га.

"Исследование пробы воздуха, взятых в жилой деревне Роминская, которая находится примерно в 500 м от дымящейся свалки, показали, что превышения ПДК вредных веществ нет. Однако проблема сохраняется, тление на полигоне продолжается. Сегодня в связи со сменой направления ветра специалисты отобрали пробы воздуха в Котельниче", — рассказала Людмила Мальцева.

Она уточнила, что обращений жителей деревни Роминская и города Котельнич, связанных с загрязнением воздуха, в адрес управления и территориального отдела в Котельническом районе не поступало.

Ранее ТАСС сообщал, что жители района написали жалобу в региональное отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), в которой рассказали, что «страдают от ужасного запаха и сильного задымления». По данным ОНФ, мусор горит уже не в первый раз, периодически из-за дыма ухудшается видимость на проходящей рядом федеральной трассе «Киров-Кострома». По словам начальника ОНДПР по Котельничскому району и городу Котельнич Святослава Яменко, открытого горения на полигоне нет, мусор тлеет на участке ориентировочно 100 на 100 м, проведена опашка минерализованной полосы (вспахана земля), угрозы распространения возгорания за пределы свалки нет.