В Великобритании отдыхающие попали в ловушку на аттракционе

Более двадцати человек, включая детей, попали в ловушку на горках Гулливера в тематическом парке города Уоррингтон в графстве Чешир. В течение нескольких часов люди находились на высоте пятнадцати метров до прибытия помощи, сообщает телеканал Sky News

Спасатели использовали пожарные лестницы для оказания помощи отдыхающим. Одному ребенку, страдающему астмой, стало плохо. Медики, которые прибыли на место происшествия, оказали ему своевременную помощь.

По данным местной администрации, в результате аварии аттракциона никто серьезно не пострадал. По свидетельствам очевидцев, от горок во время движения оторвалась какая-то деталь. Полиция проводит расследование инцидента.