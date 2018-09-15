С 15 сентября в Кемерове начнётся подача тепла в жилые дома

С 15 сентября в Кемерове поэтапно стартует подача тепла в жилые дома, местных жителей просят проверить инженерные коммуникации и приборы отопления в своих квартирах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, при появлении повреждений горожанам рекомендуют обратиться в аварийную службу своей управкомпании.

Так, первыми тепло получат дома, расположенные:

в микрорайонах Южный и ФПК;в посёлках РТС, Предзаводской;в Рудничном и Кировском районах;в жилых районах Кедровка, Промышлённовский; Ягуновский, Пионер; Лесная Поляна; дома из микрорайона «Верхний бульвар»;в Центральном районе — дома по пр. Притомский, ул. 2-я Заречная, ул. Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52, ул. Гвардейская, 60А.

А 16 сентября подача тепла в дома пройдет в заискитимской части города — Центральном и Ленинском районах. 17 сентября начнется подключение многоэтажек ЖК «Мегаполис».

«Запуск тепла — процесс поэтапный, поэтому отопление в домах может появиться не сразу, а в течение двух-трёх суток», — заявили в мэрии.