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МЧС оценило пожары во Владимирской области с воздуха
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МЧС оценило пожары во Владимирской области с воздуха 

АиФ Владимир 20 часов назад
Фото: АиФ Владимир
ГУ МЧС по Владимирской области провело воздушную разведку территории, чтобы оценить обстановку с природными пожарами. По словам спасателей, обстановка контролируемая.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в разведке приняли участие врио начальника главка Руслан Блинов и замначальника Павел Литов. Маршрут авиапатрулирования пролегал над самыми залесёнными районами — Судогодским, Гусь-Хрустальным, Собинским и Петушинским. В последних трёх перечисленных в течение всего пожароопасного периода фиксировалось наибольшее количество очагов природных пожаров.
Блинов заявил, что обстановка в регионе стабильная и контролируемая. Во всех обнаруженных очагах пожаров работают спасатели. Они локализованы, угроза распространения огня отсутствует. Организовано также наземное патрулирование.
Добавим, по 16 сентября в лесах региона сохранится высокий, четвертый класс пожарной опасности.
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