МЧС оценило пожары во Владимирской области с воздуха

Как сообщает пресс-служба ведомства, в разведке приняли участие врио начальника главка Руслан Блинов и замначальника Павел Литов. Маршрут авиапатрулирования пролегал над самыми залесёнными районами — Судогодским, Гусь-Хрустальным, Собинским и Петушинским. В последних трёх перечисленных в течение всего пожароопасного периода фиксировалось наибольшее количество очагов природных пожаров.

Блинов заявил, что обстановка в регионе стабильная и контролируемая. Во всех обнаруженных очагах пожаров работают спасатели. Они локализованы, угроза распространения огня отсутствует. Организовано также наземное патрулирование.

Добавим, по 16 сентября в лесах региона сохранится высокий, четвертый класс пожарной опасности.