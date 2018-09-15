В Башкирии установят пожарные датчики в домах, где злоупотребляют спиртным

В домах семей, которые замечены в злоупотреблении спиртным, бесплатно установят пожарные извещатели. Такое предложение госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям планирует внести в правительство республики. Об этом сообщил 14 сентября председатель комитета Фарит Гумеров.

По его данным, основная причина гибели людей при пожарах (59%) — неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. 52% погибших в огненных ЧП находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам Гумерова, тот факт, что 90% из них были охвачены профилактической работой, говорит об ее низкой эффективности.

«Поэтому мы переносим акценты с информационной составляющей профилактики пожаров на конкретные меры по устранению выявленных неисправностей как в печном отоплении, так и в электропроводке, электрооборудовании, — сообщил Фарит Гумеров. — Вопрос установки пожарных извещателей в домах, где проживают злоупотребляющие алкоголем люди — задача, над которой будем работать в рамках информационно-профилактической акции «Спасенные жизни». Такое предложение планируем внести в Правительство РБ. Вероятность того, что мы спасем этих людей при пожарах, возрастет многократно.

Пока согласно распоряжению главы республики бесплатная установка пожарных извещателей положена многодетным семьям. В ближайшее время планируется расширить этот перечень за счет неблагополучных семей с детьми».

Как сообщил Фарит Гумеров, еще она крупная причина возгораний — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (25% смертей). Третья причина — нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления (11,1%). В этом году пожарные спасли от гибели на пожарах 2621 человека — на 1033 человека больше, чем в 2017 году. По словам главы ведомства, чаще всего в огненных ЧП погибают пенсионеры (43,7%) и люди без определенного места жительства (24,4%).