С начала месяца спасатели вывели из леса более 20 любителей «тихой охоты»

Треть из них дети. На днях в Краснознаменском районе обнаружили двух пенсионерок, которые ночь провели под открытым небом в лесу. Также нашли женщину-грибника, потерявшуюся в районе поселка Озерки. Сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности.

— Самое полезное — это иметь с собой какие-то современные гаджеты, навигаторы, минимум компас. Надевать ярких цветов, потому, что если вы заблудитесь, то это поможет спасителям найти вас в кратчайшее время. Иметь заряженный мобильный телефон. Если человек болеет хроническими заболеваниями иметь при себе необходимый набор лекарств. Питание, воду на сутки надвое. В том случае, если вы обращались к спасателям, но вышли сами, обязательно сообщайте об этом спасателям.