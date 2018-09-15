Потенциал российских лесов
Российский бизнес привык, что лес является, прежде всего, поставщиком дешевой, но качественной древесины. По информации первого зампредседателя Госдумы Ивана Мельникова, в лесопромышленной отрасли страны работают 60 тысяч предприятий, в отрасли занято более миллиона человек. А 45 регионам лесной комплекс дает от 10 до 50% от общего объема производства.
Ресурсы, не связанные с получением древесины, пока маловостребованы. Хотя потенциал огромен: сбор дикоросов (грибов, ягод, орехов, березового сока), развитие рекреационных туристических и охотничьих угодий, экологические функции. В лесах находится 13 млн тонн грибов, ягод и орехов, из которых более половины доступны для сбора. Как заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, только на Дальнем Востоке недревесные запасы могут приносить ежегодно до 30 млрд рублей дохода. Развитие этого вида хозяйствования сдерживает ряд факторов законодательного и организационного характера. В частности, сокращение количества небольших деревень, жители которых были одними из главных поставщиков ягод, трав и грибов.
Отсутствие актуальной информации по лесоустройству не дает представителям малого и среднего бизнеса уверенности, считает Игорь Валентик. Без четких данных возникают условия для незаконных сделок. Цена срубленного дерева в стоимости готовых изделий крайне мала: в пиломатериалах она не превышает 2%, а в фанере — в 10 раз меньше. За рубежом данный показатель доходит до 40%.
Причины глава Рослесхоза видит в Лесном кодексе, вступившем в силу в 2007 году.
«Тогда мы сломали традиционный уклад, который формировался у нас с 19 века. Отказались от системы выполнения работ лесхозами. Нам надо вернуть то лучшее, что было в системе советского и российского лесохозяйствования. Например, возможность заготовки древесины учреждениями. Раньше лесхозы жили достойно, и на 80-90% обеспечивали себя сами», — заметил Валентик.
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев полагает, что вопросами лесоустройства надо заниматься на федеральном уровне. А единая геоинформационная система поможет эффективно оценить актуальное состояние каждого лесного участка, его биоразнообразие.
Также депутат обозначил колоссальный ущерб от пожаров — до 30 млрд рублей в год. По мнению депутата, регионы представляют в Рослесхоз искаженные данные о сгоревших территориях. Причем нередко лес гибнет из-за «черных лесорубов» и недобросовестных бизнесменов: официальные данные говорят о том, что свыше 1 млн 690 тысяч кубометров леса приходится на незаконную рубку.
«У нас ущерб от лесных пожаров далеко не 30 млрд рублей, скорее, долларов, — заявил депутат Олег Нилов. — Эти деньги горят каждый год. Необходимы поправки, чтобы только государство, а не частный бизнес имел право использовать выжженные огнем земли. Уверяю вас, лесные пожары сразу пойдут на убыль».
Парламентарий призвал закупить современную технику для тушения огня и вспомнил о валежнике, который жителям страны разрешили собирать с 2019 года. Нилов предложил отнести к валежнику сухостой и поваленные деревья — ведь ветками в деревнях печь не топят, а лишь разжигают.
Вице-президент национальной Ассоциации лесопромышленников Иван Сухоруков объединил ключевые проблемы отрасли. По мнению эксперта, лесные запасы уничтожаются агропромышленным комплексом. Арендные участки используются только для вырубки леса, а многоцелевое назначение не развито. Проблемы смогут решить лесоустроительные работы, повышение престижа труда в лесном хозяйстве и учреждение инновационного промышленного фонда.
При переработке древесины остается много невостребованных отходов. Сухоруков полагает, что все котельные малых и средних населенных пунктов в регионах, богатых лесами, надо перевести на биотопливо.
Еще одна проблема — это разбитые лесные дороги. Решить ее сможет специальная федеральная программа, реализованная на условиях софинансирования государства и бизнеса. Наконец, российские леса катастрофическая замусоренность — промышленные и бытовые отходы, не доезжающие до полигонов.
Какие из обозначенных проблем будут катализатором для принятия поправок, а что так и останется в списке потенциальных изменений лесного законодательства, еще предстоит решить депутатам.