Лес полон чудес. Какие возможности и проблемы скрываются за листвой — обсудили в Госдуме

Потенциал российских лесов

Российский бизнес привык, что лес является, прежде всего, поставщиком дешевой, но качественной древесины. По информации первого зампредседателя Госдумы Ивана Мельникова, в лесопромышленной отрасли страны работают 60 тысяч предприятий, в отрасли занято более миллиона человек. А 45 регионам лесной комплекс дает от 10 до 50% от общего объема производства.

Ресурсы, не связанные с получением древесины, пока маловостребованы. Хотя потенциал огромен: сбор дикоросов (грибов, ягод, орехов, березового сока), развитие рекреационных туристических и охотничьих угодий, экологические функции. В лесах находится 13 млн тонн грибов, ягод и орехов, из которых более половины доступны для сбора. Как заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик , только на Дальнем Востоке недревесные запасы могут приносить ежегодно до 30 млрд рублей дохода. Развитие этого вида хозяйствования сдерживает ряд факторов законодательного и организационного характера. В частности, сокращение количества небольших деревень, жители которых были одними из главных поставщиков ягод, трав и грибов.

Отсутствие актуальной информации по лесоустройству не дает представителям малого и среднего бизнеса уверенности, считает Игорь Валентик. Без четких данных возникают условия для незаконных сделок. Цена срубленного дерева в стоимости готовых изделий крайне мала: в пиломатериалах она не превышает 2%, а в фанере — в 10 раз меньше. За рубежом данный показатель доходит до 40%.

Причины глава Рослесхоза видит в Лесном кодексе, вступившем в силу в 2007 году.

«Тогда мы сломали традиционный уклад, который формировался у нас с 19 века. Отказались от системы выполнения работ лесхозами. Нам надо вернуть то лучшее, что было в системе советского и российского лесохозяйствования. Например, возможность заготовки древесины учреждениями. Раньше лесхозы жили достойно, и на 80-90% обеспечивали себя сами», — заметил Валентик.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев полагает, что вопросами лесоустройства надо заниматься на федеральном уровне. А единая геоинформационная система поможет эффективно оценить актуальное состояние каждого лесного участка, его биоразнообразие.

Также депутат обозначил колоссальный ущерб от пожаров — до 30 млрд рублей в год. По мнению депутата, регионы представляют в Рослесхоз искаженные данные о сгоревших территориях. Причем нередко лес гибнет из-за «черных лесорубов» и недобросовестных бизнесменов: официальные данные говорят о том, что свыше 1 млн 690 тысяч кубометров леса приходится на незаконную рубку.

«У нас ущерб от лесных пожаров далеко не 30 млрд рублей, скорее, долларов, — заявил депутат Олег Нилов . — Эти деньги горят каждый год. Необходимы поправки, чтобы только государство, а не частный бизнес имел право использовать выжженные огнем земли. Уверяю вас, лесные пожары сразу пойдут на убыль».

Парламентарий призвал закупить современную технику для тушения огня и вспомнил о валежнике, который жителям страны разрешили собирать с 2019 года. Нилов предложил отнести к валежнику сухостой и поваленные деревья — ведь ветками в деревнях печь не топят, а лишь разжигают.

Вице-президент национальной Ассоциации лесопромышленников Иван Сухоруков объединил ключевые проблемы отрасли. По мнению эксперта, лесные запасы уничтожаются агропромышленным комплексом. Арендные участки используются только для вырубки леса, а многоцелевое назначение не развито. Проблемы смогут решить лесоустроительные работы, повышение престижа труда в лесном хозяйстве и учреждение инновационного промышленного фонда.

При переработке древесины остается много невостребованных отходов. Сухоруков полагает, что все котельные малых и средних населенных пунктов в регионах, богатых лесами, надо перевести на биотопливо.

Еще одна проблема — это разбитые лесные дороги. Решить ее сможет специальная федеральная программа, реализованная на условиях софинансирования государства и бизнеса. Наконец, российские леса катастрофическая замусоренность — промышленные и бытовые отходы, не доезжающие до полигонов.

Какие из обозначенных проблем будут катализатором для принятия поправок, а что так и останется в списке потенциальных изменений лесного законодательства, еще предстоит решить депутатам.