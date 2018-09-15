Mercedes врезался в опору моста и загорелся на дублере Рублевского шоссе, один человек пострадал

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «В районе д. 22 на дублере Рублевского шоссе автомобиль Mercedes совершил наезд на опору моста, после чего загорелся. В результате инцидента пострадал один человек», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что на месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД , устанавливаются обстоятельства произошедшего. В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили, что пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание автомобиля на дублере Рублевского шоссе и частично опоры пешеходного перехода. «Проведение иных аварийно-спасательных работ не потребовалось», — добавили в ведомстве.