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Mercedes врезался в опору моста и загорелся на дублере Рублевского шоссе, один человек пострадал
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Mercedes врезался в опору моста и загорелся на дублере Рублевского шоссе, один человек пострадал 

Агентство «Москва» + ещё 1 31 минуту назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«В районе д. 22 на дублере Рублевского шоссе автомобиль Mercedes совершил наезд на опору моста, после чего загорелся. В результате инцидента пострадал один человек», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили, что пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание автомобиля на дублере Рублевского шоссе и частично опоры пешеходного перехода. «Проведение иных аварийно-спасательных работ не потребовалось», — добавили в ведомстве.
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