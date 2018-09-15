На окраине Краснодара загорелся склад

КРАСНОДАР , 15 сентября. / ТАСС /. Складское помещение на площади 40 кв. м горит на окраине Краснодара, в результате инцидента, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС

"В 13:15 (мск) поступило сообщение о том, что горит складское помещение по адресу: город Краснодар, улица Московская. В 13:22 по прибытии подразделений к месту установлено, что площадь пожара составляет 40 кв. м. Предположительно, есть пострадавшие", — сообщили в пресс— службе.