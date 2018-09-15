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На окраине Краснодара загорелся склад
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На окраине Краснодара загорелся склад 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Складское помещение на площади 40 кв. м горит на окраине Краснодара, в результате инцидента, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 13:15 (мск) поступило сообщение о том, что горит складское помещение по адресу: город Краснодар, улица Московская. В 13:22 по прибытии подразделений к месту установлено, что площадь пожара составляет 40 кв. м. Предположительно, есть пострадавшие", — сообщили в пресс— службе.
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