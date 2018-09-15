Ещё
«В новом формате»: на площади Куйбышева открылась сельскохозяйственная ярмарка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В новом формате»: на площади Куйбышева открылась сельскохозяйственная ярмарка 

63.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: 63.ru
Купить продукцию местных фермеров можно по пятницам, субботам и воскресеньям
В Самаре открылась осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Она будет работать на площади Куйбышева с 15 сентября до 25 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 18:00.
— В этом году мы запустили новый формат ярмарки: просторные шатры, множество торговых мест. Самые свежие и вкусные продукты представили здесь крестьянско-фермерские хозяйства со всей Самарской области, — рассказали в городском департаменте промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.
На главной площади Самары разместили 25 шатров и 216 стилизованных торговых палаток. Размер самого крупного шатра — 20x25 метров. Количество мест для продавцов — 296, часть из них выделили пенсионерам для торговли бесплатно. Общая площадь ярмарки — 8250 квадратных метров.
63.ru: последние новости
«Это был страх!»: что сгорело в пентхаусе на Пятой просеке В Самаре жители 70 домов останутся без холодной воды «Из-за искры возникло пламя»: на улице Калинина горел мазут в металлической бочке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США735
Комики пошутили о Петрове и Боширове
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи14
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе528
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов27
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение