«В новом формате»: на площади Куйбышева открылась сельскохозяйственная ярмарка

Купить продукцию местных фермеров можно по пятницам, субботам и воскресеньям

Самаре открылась осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Она будет работать на площади Куйбышева с 15 сентября до 25 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 18:00.

— В этом году мы запустили новый формат ярмарки: просторные шатры, множество торговых мест. Самые свежие и вкусные продукты представили здесь крестьянско-фермерские хозяйства со всей Самарской области, — рассказали в городском департаменте промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.

На главной площади Самары разместили 25 шатров и 216 стилизованных торговых палаток. Размер самого крупного шатра — 20x25 метров. Количество мест для продавцов — 296, часть из них выделили пенсионерам для торговли бесплатно. Общая площадь ярмарки — 8250 квадратных метров.