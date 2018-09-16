Ещё
Новый манеж ФК «Краснодар» появился в кубанской столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый манеж ФК «Краснодар» появился в кубанской столице 

Новая Кубань + ещё 5 5 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 сентября — Новая Кубань. 15 сентября в Краснодаре состоялось открытие нового футбольного манежа «горожан», сообщает пресс-служба клуба. Новая, уже 13-я по счёту тренировочная база в Краснодаре и 22-я в крае находится на Ейском шоссе, её площадь составляет более 1000 квадратных метров. Заниматься в любое время года в ней смогут дети в возрасте от 5 до 11 лет.
На территории манежа ФК «Краснодар» находятся игровое поле размером 22 на 38 метров с искусственным покрытием, две игровые раздевалки с душевыми, тренерская и другие подсобные помещения. Кроме этого, родители юных футболистов смогут наблюдать за играми и тренировками со второго этажа, где оборудована трибуна.
Новая Кубань: последние новости
Ребенок и взрослый пострадали во время пожара на складе в Краснодаре В Новороссийске обрушились строительные леса на крупно объекте, пострадали рабочие 31-летний мужчина упал с мотоцикла в районе горы Пикет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей438
Российский чиновник покончил с собой20
Российские ракеты задели Америку225
Япония выставила России жесткое условие мира1205
Познер высказался об «отравителях» Скрипалей300
Видео
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
03:26
Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова
В мире Статьи
01:06
Российские ракеты задели Америку
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение