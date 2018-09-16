Новый манеж ФК «Краснодар» появился в кубанской столице

Краснодар . 16 сентября — Новая Кубань. 15 сентября в Краснодаре состоялось открытие нового футбольного манежа «горожан», сообщает пресс-служба клуба. Новая, уже 13-я по счёту тренировочная база в Краснодаре и 22-я в крае находится на Ейском шоссе, её площадь составляет более 1000 квадратных метров. Заниматься в любое время года в ней смогут дети в возрасте от 5 до 11 лет.

На территории манежа ФК «Краснодар» находятся игровое поле размером 22 на 38 метров с искусственным покрытием, две игровые раздевалки с душевыми, тренерская и другие подсобные помещения. Кроме этого, родители юных футболистов смогут наблюдать за играми и тренировками со второго этажа, где оборудована трибуна.