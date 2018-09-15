Свой профессиональный праздник отметят работники лесной отрасли РФ 16 сентября

«КИ» отправились в Горячеключевское лесничество площадью почти в 111 тыс. гектаров. Вместе с лесными инспекторами наши корреспонденты приняли участие в объездном патрулировании территории. Нашел пенек — ищи клеймо

Лесная полиция контролирует процесс вырубки деревьев и следит, чтобы не случилось пожара. «Черные» лесорубы знают, что пока лесные инспекторы на страже, без разрешительных документов они смогут вынести из леса только штраф, а не древесину.

Лесной патруль сопровождал молодой инженер по охране и защите леса Сергей Ткачев и руководитель Имеретинского школьного лесничества Николай Фостовцов, работающий в лесном хозяйстве с 1983 года.

Корреспондентов «КИ» ждало разочарование при виде большого здания лесничества в станице Саратовской вместо одинокой избушки посреди леса.

Как со смехом объяснили Сергей и Николай, такое зрелище теперь мало где увидишь.

Да и сами мужчины, если не считать формы и эмблемы «Лесной контроль», оказались мало похожими на лесничих: ни тебе бороды, ни ружья, ни грибной корзины в руках.

«Мы осуществляем контроль и надзор за лесными ресурсами, — пояснил свои обязанности Сергей.

— Ежедневно лесничие (они же государственные лесные инспекторы) осуществляют патрулирование территории.

Нередко мы делаем это совместно с сотрудниками полиции. Сейчас на территории лесного фонда ведут свою деятельность 33 арендатора.

Они не все занимаются вырубкой леса: некоторые промышляют добычей полезных ископаемых, кто-то занимается организацией отдыха для туристов. Есть у нас и охотничьи угодья».

Все же заготовка древесины — основная деятельность в лесу, ведущаяся круглый год. А лесники должны следить, чтобы не происходило незаконных вырубок леса.

«Мы нечасто встречаем «черных лесорубов», — признается Сергей. — В нашем лесничестве не происходит запрещенных вырубок леса гектарами, в таких масштабах, как, например, в Сибири.

Чаще всего попадаются граждане, решившие нарубить дров домой на свой страх и риск, без разрешительных документов. Таких мы штрафуем самостоятельно.

Если же «шалость» выходит за пределы бытовых нужд и штраф превышает 5 000 рублей, мы передаем злостного нарушителя в руки правоохранительных органов ».

Обход, выполняемый лесным патрулем, не привязан ко времени, чтобы потенциальные нарушители не привыкали к конкретному часу и заблаговременно не прятались от инспекторов. Николай Фостовцов показал, как лесные инспекторы, наткнувшись на делянку (место вырубки леса), понимают, что деревья здесь были вырублены законно.

«На пеньках лесорубы оставляют небольшое клеймо — особую теску. «Черные лесорубы» такие клейма сами сделать не могут — они находятся под строгим учетом и выдаются под роспись».

Вырубил — восстанови

Лесники объяснили, что площадь вырубки деревьев и лесовосстановления совпадает. Существует специальный регламент вырубки, разработанный для того, чтобы лесные ресурсы не иссякали.

«То есть все, что было вырублено, арендаторы обязаны восстановить, — поясняет Сергей. — Если недостаточно подроста (молодых деревцев), проводится посадка.

Мы часто слышим от защитников окружающей среды, что лес погибает, потому что происходит много рубок.

На самом деле, лесовосстановление — не тяпкой в огороде махать. Это сложный и долгий процесс. Но он продолжается ежедневно и непрерывно».

У каждого дерева есть класс возраста, то есть однажды приходит время, когда оно становится спелым. Например, дуб делается таким в возрасте 100-120 лет.

«Чтобы восстановиться, породам вырубаемых деревьев требуется как минимум 80 лет, — говорит Николай.

— Так и получается, что на своем веку одно поколение видит, как рубят лес, а следующее поколение увидит, что лес растет. Рубить деревья можно и даже нужно!

В возрасте 100 лет они теряют свои функции по выработке кислорода и к тому же создают угрозу: сухое дерево легко может упасть. По сути, вырубка — это сбор урожая».

Основные хозяйственно ценные породы в Горячеключевском лесничестве — дуб и ясень. Из редких деревьев здесь произрастает крымская сосна и сосна Коха. Эти насаждения являются особо охраняемой природной территорией.

Также запрещена рубка плодовых деревьев (груша, дикая яблоня, кизил, каштан), так как они кормят местных животных, и реликтовых насаждений, занесенных в Красную книгу России (самшит колхидский и можжевельник красный).

«В нашем лесу богатая фауна: кабаны, благородные олени, рыси, дикие кошки, лисы, еноты, выдры, куницы, косули, — перечисляет Сергей. — К охоте мы не имеем отношения, но часто обмениваемся информацией с охотниками: то они увидят что-то подозрительное, что может нас заинтересовать, то мы».

Грибники-потеряшки

Сергей Ткачев рассказал о мерах безопасности в пожароопасный сезон и показал «КИ», какими способами лесники борются с лесными пожарами.

«Около дорог есть противопожарные минерализованные полосы, предназначение которых — не допустить перехода огня в лес. Например, проезжая мимо, кто-то бросил окурок из машины, и загорелась трава. Благодаря этой полосе дальше в лес огонь не пойдет».

Пожароопасный сезон в нашем крае постановлением губернатора начинается 1 апреля и заканчивается обычно в ноябре или декабре, когда устанавливается дождливая погода или выпадает снег. В течение этого сезона лес патрулируется с особой тщательностью.

«Существуют два пика опасности: весенний, когда из-под растаявшего снега показывается прошлогодняя листва, и осенний, во время листопада, — говорит Николай Фостовцов.

— В основном причина всех пожаров имеет человеческий фактор: возгорания происходят из-за неосторожности местных и отдыхающих.

В этом году у нас был только один лесной пожар. Его потушили быстро, в течение двух часов. Крупный пожар (от 75 га) в последний раз случился 8 лет назад».

Лесничий всегда должен быть на связи. Когда поступает сигнал о возгорании или нарушении, инспекторы выезжают в любое время суток. Иногда приходится принимать участие в спасательных операциях.

«Чаще всех теряются грибники. В этом году искали дедушку с внуком. Они пошли за грибами здесь, а нашлись в Северском районе. Иногда мы ориентируем «потеряшек» по телефону, если есть связь.

Человек описывает, что он видит, и лесничий выводит его из леса на спасателей. Но в лесу много глухих мест, где сеть недоступна. Тогда мы выезжаем на поиски».

Николай Фостовцов, РУКОВОДИТЕЛЬ ИМЕРЕТИНСКОГО ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА:

«Быть лесником — это призвание! У нас становятся ими со школьной скамьи. Дети с 5-го по старшие классы посещают занятия в Имеретинском школьном лесничестве, которое существует с 1999 года.

Сергей Ткачев тоже выпускник нашей школы. После учебы он поступил в Воронежскую лесотехническую академию и, отучившись, вернулся к нам. Чтобы любить лес, надо родиться в лесу. А мы всю жизнь рядом с ним — бок о бок».

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