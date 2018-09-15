Бомбу ищут у гимназии в Нижнем Новгороде

Гимназия №136 на улице Дьяконова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода оцеплена представителями силовых структур из-за подозрительного пакета, обнаруженного около учебного заведения 15 сентября, в субботу. Об этом с места событий передает корреспондент Newsroom24.

К настоящему времени из лицея проведена эвакуация учащихся и преподавательского состава. На место прибыли пожарная машина МЧС и «Скорая помощь».

Наше агентство следит за развитием событий.

Ранее сообщалось, что бомбу искали в поликлинике Приокского района.

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