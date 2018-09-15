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Бомбу ищут у гимназии в Нижнем Новгороде
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Бомбу ищут у гимназии в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Гимназия №136 на улице Дьяконова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода оцеплена представителями силовых структур из-за подозрительного пакета, обнаруженного около учебного заведения 15 сентября, в субботу. Об этом с места событий передает корреспондент Newsroom24.
К настоящему времени из лицея проведена эвакуация учащихся и преподавательского состава. На место прибыли пожарная машина МЧС и «Скорая помощь».
Наше агентство следит за развитием событий.
Ранее сообщалось, что бомбу искали в поликлинике Приокского района.
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