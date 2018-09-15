Тела трех человек обнаружили в частном доме в Новокузнецке

Трупы троих пожилых людей нашли в одном из частных домов Новокузнецка Следственный комитет проводит доследственную проверку, сообщил портал Сity-n.ru.

Предварительно, 67-летняя женщина, ее супруг и брат отравились угарным газом.

«Незадолго до случившегося женщина позвонила зятю и пожаловалась, что печь в доме стала дымить. Он пообещал заехать после работы и устранить проблему, но, когда прибыл на адрес, в живых уже никого не застал», — пишет издание.

В Следственном комитете отметили, что в ходе проверки имеющееся в доме печное отопление будет исследовано. Точную причину смерти потерпевших установит экспертиза. Обстоятельства случившегося выясняются.