В Ивделе в крупном пожаре чуть не погибли мать и семеро детей (видео)

Сегодня утром, 15 сентября, в Ивделе в крупном пожаре чуть не погибли мать и 7 несовершеннолетних детей. Прибывшие на место спасатели извлекли из огня три газовых баллона, предотвратив взрыв. Мать детей, проснувшись от запаха гари, до приезда пожарных эвакуировала детей в баню.

Сообщение о пожаре поступило в 04.15. Хозяйка дома на ул. Краснооктябрьской проснулась от запаха гари и пыталась сама справиться с огнем.

В результате пожара пострадали шесть несовершеннолетних детей 2007, 2011, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов рождения и 15-летний крестник, который был у семьи в гостях, — сообщает «URA.RU».

По прибытию пожарных к месту происшествия открытым огнем горели надворные постройки (сараи, гараж, баня и конюшня). Огонь стремительно переходил на веранду частного дома. Все строения расположены близко друг к другу, поэтому огонь распространялся на них очень быстро, — сообщили ИА «Уральский меридиан» в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огнеборцы вынесли из огня три газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва.

Проникнув в горящий дом, спасатели обследовали все помещения и, убедившись, что людей в них нет, продолжили тушение огня.

Все усилия были направлены на защиту жилого дома, и пожарным удалось спасти его от огня.

Площадь пожара составила 250 кв.м. В тушении огня были задействованы 3 единицы пожарной техники и 9 спасателей.

Пожар удалось потушить в течение 20 минут. Причина пожара устанавливается.

По информации URA.RU, хозяйка дома проснулась от того, что начала задыхаться. Она обнаружила на кухне у печи возгорание и попыталась самостоятельно потушить огонь, однако женщине это не удалось, после чего она самостоятельно эвакуировала детей в баню.

Фото превью — ГУ МЧС России по Свердловской области