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Обеспеченность пожарных подразделений МЧС РФ новой техникой составляет от 50 до 70%
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Обеспеченность пожарных подразделений МЧС РФ новой техникой составляет от 50 до 70% 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожарные подразделения МЧС РФ укомплектованы современной техникой на 50-70%. Об этом журналистам рассказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
" [Обеспеченность пожарных частей МЧС РФ новой техникой составляет] от 50 до 70%. Но задача стоит более глобальная — перейти на цифровые технологии, перейти на новые формы и методы надзорной деятельности. Все это возможно, если будем заниматься ведомственной наукой, которая существует во всех учебных заведениях МЧС России", — рассказал Чуприян.
При этом первый замминистра отметил, что ведомство будет продолжать закупки новой техники, но он не уточнил ни сроки, ни точные объемы поставок оборудования.
"Без перспективных образцов техники МЧС себя не видит, не мыслит. Да и вообще разве можно на старом оборудовании по-прежнему успешно защищать человеческие жизни и добро? Невозможно, поэтому мы всячески будем заниматься и научными разработками, и закупкой новейших образцов техники", — рассказал журналистам Чуприян.
В субботу Чуприян принял участие в церемонии приведения к присяге курсантов 1-го курса Санкт-Петербургского государственного университета противопожарной службы МЧС России. Слова присяги произнесли 249 курсантов, вместе с ними торжественную клятву дали еще 64 кадета.
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