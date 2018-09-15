Спасатели тушат горящий автосервис в Новороссийске

Пожарные тушат пожар на автосервисе, площадью более 400 кв. м., который начался утром 15 сентября в Цемдолине на улице Кирилловской в Новороссийске , сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

В 09.59 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о возгорании на территории автосервиса в Цемдолине на ул. Кирилловской.

В 10.04 на место пожара прибыло первое подразделение, установлено, что площадь пожара составляет 400 м.кв.

Погибших и пострадавших по предварительным данным нет.

К тушению пожара привлечены 40 человек и 11 единиц техники.