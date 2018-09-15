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Спасатели тушат горящий автосервис в Новороссийске
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Спасатели тушат горящий автосервис в Новороссийске 

АиФ — Юг + ещё 3 5 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Пожарные тушат пожар на автосервисе, площадью более 400 кв. м., который начался утром 15 сентября в Цемдолине на улице Кирилловской в Новороссийске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.
В 09.59 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о возгорании на территории автосервиса в Цемдолине на ул. Кирилловской.
В 10.04 на место пожара прибыло первое подразделение, установлено, что площадь пожара составляет 400 м.кв.
Погибших и пострадавших по предварительным данным нет.
К тушению пожара привлечены 40 человек и 11 единиц техники.
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