Ещё
Очевидцы сообщили о пожаре на летней кухне кафе «Причал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидцы сообщили о пожаре на летней кухне кафе «Причал» 

Клопс.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде на Верхнем озере сгорела летняя кухня кафе «Причал». Об этом «Клопс» рассказал очевидец.
Пожар произошёл в ночь с пятницы на субботу, 15 сентября. Калининградец заметил пламя на летней кухне кафе, когда после 23:00 отправился гулять с собакой. Очевидец также рассказал, что пожарным удалось потушить пламя. Обошлось без пострадавших.
В сводке МЧС данных о пожаре нет. Такую информацию сообщили в пресс-службе ведомства. Однако в МЧС отметили, что в сводке могут не отражаться возгорания мусора.
Клопс.Ru: последние новости
"Привезём спрей с запахом самки": на Мазурском шлюзе снова спасают угодивших в ловушку бобров С дома в Зоологическом переулке сбивают изображения ракет Калининградец лишился денег, поверив лжесотруднику радиостанции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США737
Комики пошутили о Петрове и Боширове62
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи15
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе529
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов27
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение