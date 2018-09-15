Очевидцы сообщили о пожаре на летней кухне кафе «Причал»

Калининграде на Верхнем озере сгорела летняя кухня кафе «Причал». Об этом «Клопс» рассказал очевидец.

Пожар произошёл в ночь с пятницы на субботу, 15 сентября. Калининградец заметил пламя на летней кухне кафе, когда после 23:00 отправился гулять с собакой. Очевидец также рассказал, что пожарным удалось потушить пламя. Обошлось без пострадавших.