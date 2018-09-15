Стрельба в Мехико: число жертв возросло до шести 

Три человека погибли на месте.
Трое вооруженных неизвестных расстреляли людей из винтовок и пистолетов — это произошло в одном из самых популярных туристических мест Мехико, на площади Гарибальди. Три человека погибли на месте. Преступники скрылись на мотоциклах. Полиция начала преследование стрелков.
Об этом сообщает MVS Noticias в Twitter:
(ACTUALIZACIÓN) Tras balacera en #Garibaldi confirman 6 fallecidos y varios heridos. https://t.co/tp6wVEsW4o
— Noticias MVS (@NoticiasMVS) 15 сентября 2018 г.