Учения по эвакуации в цирке будут проходить во время представлений

Во время ремонта в здании цирка установили спринклерную систему, систему навигации и дымоудаления. Об этом рассказали на пресс-конференции во время открытия цирка. Еще на стадии ремонтных работ здание регулярно проверяли специалисты управления МЧС , которые обращали внимание на ошибки и важные моменты.

«Мы учли все замечания МЧС, поэтому переживать не о чем», — отметил генеральный подрядчик компании «Стройресурс» Александр Мастаков.

По словам директора цирка Тамары Бортниковой, цирк — самое безопасное место в плане эвакуации. Каждые полгода во время представлений планируется проводить учения.

«Опыт в таких вещах у меня есть, например, в тульском цирке у нас эвакуация проходила за четыре минуты. Это было на обычном представлении», — сказала директор.

Напомним, рязанский цирк открылся после ремонта. В результате масштабной реконструкции был обновлен фасад здания, его внутреннее убранство, в зале появились места для инвалидов.