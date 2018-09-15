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Учения по эвакуации в цирке будут проходить во время представлений
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Учения по эвакуации в цирке будут проходить во время представлений 

АиФ Рязань 6 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Во время ремонта в здании цирка установили спринклерную систему, систему навигации и дымоудаления. Об этом рассказали на пресс-конференции во время открытия цирка. Еще на стадии ремонтных работ здание регулярно проверяли специалисты управления МЧС, которые обращали внимание на ошибки и важные моменты.
«Мы учли все замечания МЧС, поэтому переживать не о чем», — отметил генеральный подрядчик компании «Стройресурс» Александр Мастаков.
По словам директора цирка Тамары Бортниковой, цирк — самое безопасное место в плане эвакуации. Каждые полгода во время представлений планируется проводить учения.
«Опыт в таких вещах у меня есть, например, в тульском цирке у нас эвакуация проходила за четыре минуты. Это было на обычном представлении», — сказала директор.
Напомним, рязанский цирк открылся после ремонта. В результате масштабной реконструкции был обновлен фасад здания, его внутреннее убранство, в зале появились места для инвалидов.
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