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В Башкирии из пожара эвакуировали 15 человек
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В Башкирии из пожара эвакуировали 15 человек 

ГОРОБЗОР.РУ 7 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Накануне около 13:00 часов загорелась трехкомнатная квартира в жилом доме по улице Высоковольтная в поселке Энергетик в Нефтекамске. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 15 человек, из них 2 ребенка.
На место прибыл 11 сотрудников. Они установили, что в квартире загорелся балкон. К 14:45 пожар был потушен полностью.
— На месте работает дознаватель. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — добавили в МЧС по Башкирии.
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