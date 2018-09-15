В Башкирии из пожара эвакуировали 15 человек

Накануне около 13:00 часов загорелась трехкомнатная квартира в жилом доме по улице Высоковольтная в поселке Энергетик в Нефтекамске . Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 15 человек, из них 2 ребенка.

На место прибыл 11 сотрудников. Они установили, что в квартире загорелся балкон. К 14:45 пожар был потушен полностью.

— На месте работает дознаватель. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — добавили в МЧС по Башкирии.

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