Ещё
На Урале при пожаре в частном доме пострадали шестеро детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале при пожаре в частном доме пострадали шестеро детей 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В городе Ивделе Свердловской области шестеро детей 2003-2018 годов рождения пострадали в результате пожара в частном доме. Об этом говорится на официальном сайте главка Следственного комитета (СК) по региону.
В пресс-службе сообщили, что по факту пожара, в котором пострадали малолетние дети, следователи организовали доследственную проверку.
По данным ведомства, проживающая с детьми в доме женщина проснулась ночью от удушья и увидела возгорание возле печки, после чего сразу приступила к эвакуации детей и тушению пожара, но огонь все же перекинулся с дома на дворовые постройки.
Как стало известно, в результате пожара погибших нет, однако дети отравились угарным газом, а два мальчика 2017 и 2018 годов рождения получили также ожоги 2-3 степени.
Ранее сообщалось, что в Москве при пожаре на Тверской улице пострадали дети.
Газета.Ru: последние новости
В деле о пожаре в "Зимней вишне" появился еще один фигурант В Москве ребенок и его беременная мать выпали из окна Власти Дальнего Востока выдали 51 тыс. разрешений за "золотые" гектары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко363
«Россия грозила применить ядерное оружие в Европе»263
Трэш колхозный. итальянский журнал оскорбил россиян277
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет245
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце6
Видео
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина Войска
00:36
«Россия грозила применить ядерное оружие в Европе»
Армия
01:42
В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко
В мире
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
Оружие Армия
01:26
Порошенко заявил о победе над Россией
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение