На Урале при пожаре в частном доме пострадали шестеро детей

В городе Ивделе Свердловской области шестеро детей 2003-2018 годов рождения пострадали в результате пожара в частном доме. Об этом говорится на официальном сайте главка Следственного комитета (СК) по региону.

В пресс-службе сообщили, что по факту пожара, в котором пострадали малолетние дети, следователи организовали доследственную проверку.

По данным ведомства, проживающая с детьми в доме женщина проснулась ночью от удушья и увидела возгорание возле печки, после чего сразу приступила к эвакуации детей и тушению пожара, но огонь все же перекинулся с дома на дворовые постройки.

Как стало известно, в результате пожара погибших нет, однако дети отравились угарным газом, а два мальчика 2017 и 2018 годов рождения получили также ожоги 2-3 степени.

Ранее сообщалось, что в Москве при пожаре на Тверской улице пострадали дети.