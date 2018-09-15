На Урале шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме

По данным следователей, ЧП произошло в ночь на субботу в частном доме и надворных постройках по улице Краснооктябрьской в Ивделе, где проживала 32-летняя женщина с шестью детьми.

"В ночь на 15 сентября женщина проснулась от удушья и увидела, что в районе печки на кухне возникло возгорание. Женщина приступила к эвакуации детей. Также она приняла меры к тушению возгорания, однако огонь в последующем распространился не только на дом, но и на дворовые постройки", — говорится в сообщении.

Дети получили отравление угарным газом, а двое из них — мальчики 2017 и 2018 года рождения — получили также ожоги 2-3 степени, добавили в СУСК.

В ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе причины возгорания и степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей. Также будет выясняться, в полной ли мере органы системы профилактики выполняли свои обязанности по предотвращению подобных инцидентов в данной многодетной семье, уточнили в ведомстве.