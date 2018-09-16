Ещё
В Красноярске на ул. Линейная рано утром загорелась многоэтажка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске на ул. Линейная рано утром загорелась многоэтажка 

АиФ Красноярск + ещё 2 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Сообщение о том, что в доме на ул. Линейная начался пожар, поступило в дежурную часть в 04:29 часов. Для ликвидации огня были задействованы 55 огнеборцев и 20 единиц техники.
Около полутора часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. Ликвидировали его в 05:55 ч. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание вентилируемого фасада со 2-го по 14-й этажи. Объявлен ранг пожара № 2. Из дома эвакуировано 100 человек, создан оперативный штаб тушения пожара», — уточнили в пресс-службе регионального в МЧС.
Площадь возгорания составила 650 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал. Люди уже вернулись в свои квартиры, которые пропахли гарью. Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.
АиФ Красноярск: последние новости
В ГУ МЧС по Красноярскому краю предупредили о сильном ветре и густом тумане Красноярский мэр отмечает 100 дней своего «правления» Красноярцев ждет прохладная и дождливая рабочая неделя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей432
Российский чиновник покончил с собой20
Российские ракеты задели Америку224
Япония выставила России жесткое условие мира1202
Познер высказался об «отравителях» Скрипалей300
Видео
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
03:26
Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова
В мире Статьи
01:06
Российские ракеты задели Америку
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение