В Красноярске на ул. Линейная рано утром загорелась многоэтажка

Сообщение о том, что в доме на ул. Линейная начался пожар, поступило в дежурную часть в 04:29 часов. Для ликвидации огня были задействованы 55 огнеборцев и 20 единиц техники.

Около полутора часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. Ликвидировали его в 05:55 ч. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание вентилируемого фасада со 2-го по 14-й этажи. Объявлен ранг пожара № 2. Из дома эвакуировано 100 человек, создан оперативный штаб тушения пожара», — уточнили в пресс-службе регионального в МЧС

Площадь возгорания составила 650 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал. Люди уже вернулись в свои квартиры, которые пропахли гарью. Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.