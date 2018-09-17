Здание избиркома эвакуировано во Владивостоке

Пожарные эвакуировали людей из здания избиркома во Владивостоке

Как сообщается на сайте МЧС, в понедельник в 07.39 (0.39 мск) на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о задымлении в административном здании, расположенном на проспекте 100-летия Владивостоку, 94. Пожарные прибыли к месту происшествия через семь минут.

Согласно сервису "Яндекс. Карты", в этом здании располагается территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока.

"Проведя боевое развёртывание, звенья газодымозащитной службы приступили к проведению разведки и эвакуации людей из здания. После осмотра помещения следов возгорания обнаружено не было. В 08.25 (1.25 мск) огнеборцы убыли в место постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

В воскресенье в Приморье проходил второй тур выборов главы региона. Как ранее сообщал РИА Новости представитель регионального избиркома, в Советском районе остаются непосчитанными 13 участков.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после подсчета 99,1% бюллетеней увеличил отрыв от соперника из КПРФ Андрея Ищенко и лидирует во втором туре выборов главы региона с 49,55%. До этого при подсчете голосов лидировал Ищенко, отрыв между ним и Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК.

Оба кандидата обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.