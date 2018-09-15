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Во Владивостоке огнеборцы оперативно потушили гараж
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Во Владивостоке огнеборцы оперативно потушили гараж 

Primpress + ещё 1 11 часов назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке огнеборцы потушили гараж, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о том, что на улице Полярной горит гараж, поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока 14 сентября в 10.09.
Огнеборцы оперативно (в 10.15) прибыли по указанному адресу и приступили к тушению.
Ввозгорание было локализовано в 10.25, полностью ликвидировано — в 10.38. Пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано семь человек личного состава и две единицы техники.
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