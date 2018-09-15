Во Владивостоке огнеборцы оперативно потушили гараж

Сообщение о том, что на улице Полярной горит гараж, поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока 14 сентября в 10.09.

Огнеборцы оперативно (в 10.15) прибыли по указанному адресу и приступили к тушению.

Ввозгорание было локализовано в 10.25, полностью ликвидировано — в 10.38. Пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано семь человек личного состава и две единицы техники.