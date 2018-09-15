В вебкам-студии на Смольном проспекте нашли мертвую девушку

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели молодой девушки, тело которой было обнаружено на цокольном этаже дома на Смольном проспекте.

Как сообщает Фонтанка.Ру, подвал около месяца назад арендовал у владельца молодой человек, который, организовал там вебкам-студию. Из комнаты, где было обнаружено тело девушки, сотрудники полиции вынесли компьютеры и верёвку. По предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия.

По данным СМИ, погибшей, которая перебралась из Дагестана в Петербург, недавно исполнился 21 год. По факту случившегося проводится проверка.