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В вебкам-студии на Смольном проспекте нашли мертвую девушку
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В вебкам-студии на Смольном проспекте нашли мертвую девушку 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели молодой девушки, тело которой было обнаружено на цокольном этаже дома на Смольном проспекте.
Как сообщает Фонтанка.Ру, подвал около месяца назад арендовал у владельца молодой человек, который, организовал там вебкам-студию. Из комнаты, где было обнаружено тело девушки, сотрудники полиции вынесли компьютеры и верёвку. По предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия.
По данным СМИ, погибшей, которая перебралась из Дагестана в Петербург, недавно исполнился 21 год. По факту случившегося проводится проверка.
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