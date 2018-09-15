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Машина загорелась на заправке в Подольске
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Машина загорелась на заправке в Подольске 

Вести.Ru + ещё 1 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
В подмосковном Подольске во время заправки на АЗС вспыхнул автомобиль, после чего пламя перебросилось на бензоколонку. Очевидцы сняли на видео несколько огненных хлопков.
Пожар на заправке на Октябрьском проспекте, как утверждают местные жители, вспыхнул в 21:31 пятницы, когда у колонки остановился ВАЗ-2114.
"Сгорела «четырнадцатая», никто не пострадал. Жаль парня. Главное сейчас, чтобы на него не повесили возгорание. Хотя свидетели говорят, что он даже машину не завел, а уже полыхнуло", — отметил один из автовладельцев.
Огонь, как видно на кадрах, перебросился на АЗС, несмотря на все попытки персонала сбить пламя. Справиться с пожаром смогли только спасатели, но к тому моменту машина полностью выгорела.
В результате инцидента никто не пострадал.
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