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В Донецке прогремел мощный взрыв
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В Донецке прогремел мощный взрыв 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Жители города обсуждают происшествие в районе «Боссе».
Взрыв прогремел в Донецке на южной окраине, в микрорайоне «Боссе» около восьми часов вечера — его слышали практически во всем городе. Подробности устанавливаются.
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