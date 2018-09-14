В Донецке прогремел мощный взрыв

Жители города обсуждают происшествие в районе «Боссе».

Взрыв прогремел в Донецке на южной окраине, в микрорайоне «Боссе» около восьми часов вечера — его слышали практически во всем городе. Подробности устанавливаются.