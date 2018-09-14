Здание типографии «Красный пролетарий» отремонтируют

Исторический облик здания не пострадает.

Департамент культурного наследия столицы согласовал проведение капитального ремонта кровли здания типографии «Красный пролетарий». Работы начнутся в ближайшее время.

Уточняется, что старое покрытие кровли заменят на серую оцинкованную сталь. Кроме того, специалисты приведут в порядок ограждение, установленное по периметру. Дополнительно будет отремонтирована водосточная система.

Отметим, что историческое здание типографии расположено по адресу: улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, проинформировали на сайте Агентства городских новостей «Москва»

Дополним, что 1922 года типография «Красный пролетарий» входила в издательский комплекс «Товарищество И. Н. Кушнарев и Ко». С приходом к власти большевиков типография была национализирована. В 1929 году улицу, на которой расположено это здание стала именоваться Краснопролетарской.