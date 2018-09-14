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В Москве эвакуировали банк из-за кроссовок и термоса
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В Москве эвакуировали банк из-за кроссовок и термоса 

РИА Новости + ещё 1 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Около 40 человек эвакуировали из офиса банка на улице генерала Кузнецова в Москве из-за забытых кроссовок и термоса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Персонал и посетители были эвакуированы из офиса из-за бесхозного предмета. После проверки оказалось, это забытые кем-то кроссовки и термос. Всего эвакуировали около 40 человек", — пояснил собеседник агентства.
В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили информацию о вызове по адресу улица генерала Кузнецова, 28, однако не стали уточнять детали и название организации. «Поступило сообщение о бесхозном предмете в организацию по адресу улица генерала Кузнецова, 28. Прибывшие сотрудники установили, что в организации находятся чьи-то бесхозные вещи. Общественной опасности они не представляют», — пояснили в пресс-службе.
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