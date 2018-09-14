Рослесхоз: ущерб от лесных пожаров в 2018 году сократился в два раза

МОСКВА , 14 сентября. / ТАСС /. Ущерб от лесных пожаров в 2018 году сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 годау. Об этом накануне Дня работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября, ТАСС сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоза).

"Площадь лесных пожаров сократилась на 51%. Ущерб от лесных пожаров — в два раза", — отметили в ведомстве.

По данным Рослесхоза, основные причины возникновения возгораний — человеческий фактор. По вине населения возникло 5 015 лесных пожаров (56,6%), отмечают в ведомстве. Чуть больше 21% возгораний произошло из-за гроз, остальные перешли с земель иных категорий или возникли из— за неисправности линий электропередач и других линейных объектов.

В 2018 году на охрану лесов от пожаров предусмотрено выделение 5,9 млрд рублей (на 37% выше уровня 2017 года), в том числе на тушение лесных пожаров 1,2 млрд рублей, что в 1,7 раза выше уровня 2017 года, сообщает Рослесхоз.

Ущерб от незаконной вырубки

При этом ущерб, причиненный лесам РФ по состоянию на сентябрь 2018, возрос на 4% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году из-за вырубки ценных пород деревьев, отмечает Рослесхоз.

"В сравнении с аналогичным периодом 2017 года отмечается снижение количества фактов незаконной рубки на 10% (10 275 факта), объема на 32% (955,3 тыс. куб. м). Тем не менее, причиненный лесам ущерб в 2018 году возрос на 4% из-за вырубки ценных пород деревьев", — сообщили в ведомстве.

По состоянию на 1 сентября 2018 года на территории Российской Федерации выявлено 9 205 фактов незаконной рубки общим объемом 646,2 тыс. куб. м, отметили в Рослесхозе.

За первую половину 2018 года штатная численность государственных лесных инспекторов в субъектах Российской Федерации выросла на 4,2% и составила 22,6 тыс. человек.