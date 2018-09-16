Рослесхоз предлагает централизовать полномочия по тушению лесных пожаров

Иван Валентик. МОСКВА , 16 сентября. / ТАСС /. Полномочия по тушению лесных пожаров нужно передать на федеральный уровень, поскольку не все регионы успешно справляются с этой задачей. Такое мнение в интервью ТАСС, приуроченному ко Дню работников леса, высказал глава Рослесхоза

"В настоящее время решения принимаются на региональном уровне, что не всегда эффективно. Рослесхоз видит решение проблемы в передаче этих полномочий на федеральный уровень. Если субъект Российской Федерации не в состоянии самостоятельно справиться с лесопожарной ситуацией, значит, ему необходимо помочь, сняв с него полномочия, которые он не может исполнять", — сказал Валентик.

Он отметил, что в 2018 году пожароопасный сезон в лесах начался рекордно рано — первый пожар возник 7 января в Приморском крае. Леса сильно горели на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов — в Амурской, Иркутской областях, Хабаровском, Забайкальском и Красноярском краях, Якутии. С участием сил федерального уровня было ликвидировано 69 лесных пожаров на площади более 430 тыс. га.

"Важно, что Федеральному агентству лесного хозяйства возвращены имевшиеся в советское время возможности искусственного вызывания осадков и проведения взрывных работ при тушении лесных пожаров. Считаем, что максимальный эффект возможен исключительно при запуске программы, предусматривающей развитие малой авиации и наличия финансовых инструментов для формирования авиапарка такого класса в регионах", — отметил глава ведомства.

По его словам, в целом, площадь, пройденная лесными пожарами в 2018 году, находится на уровне средних многолетних значений, но сезон пока не закрыт, пожары возможны и в октябре.