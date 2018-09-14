Меры пожарной безопасности усилят в Вологде с наступлением холодов

Подготовка началась на предприятиях и в организациях города. До октября во всех микрорайонах проверят состояние источников противопожарного водоснабжения, усилят пожарную безопасность расселенных домов. Ряд решений приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Проверят участки, расположенные в районе ул. Осановской, Екимцевской, Турундаевской, Промышленной, Элеваторной, а также на территориях дачных кооперативов, садоводческих товариществ и садоводческих обществ, которые не имеют водных источников. Это необходимо, чтобы определить варианты пожаротушения. Также будут приведены в порядок пруды на этих территориях — расчисткой водоисточников займутся руководители обществ и товариществ. Вместе с этим пожарные проверят состояние и исправность пожарных гидрантов.

В торгово-развлекательных центрах и предприятиях общепита проведут профилактические мероприятия, проверят средства пожаротушения, исправность вентиляции и электроснабжения. Актуализировать список расселенных домов предстоит спасателям, они оценят их расположение относительно социально значимых объектов и близости к жилому фонду.

Напомним, сейчас в Вологде находится порядка 120 расселенных деревянных домов. Проблема их сноса — на контроле городских властей, она решается комплексно. Около полусотни домов приватизировано, из них большая часть снесена. Работа по консервированию и сносу таких объектов будет продолжена. Полицейские сформируют маршруты патрулирования с учетом адресов бесхозных строений и расселенных аварийных домов.