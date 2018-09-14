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Историческое здание московской типографии «Красный пролетарий» будет отреставрировано
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Историческое здание московской типографии «Красный пролетарий» будет отреставрировано 

ТАСС + ещё 5 18 часов назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мосгорнаследие разрешило начать реставрацию кровли исторического здания бывшей типографии «Красный пролетарий» в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Здание бывшей типографии «Красный пролетарий» — прекрасный образец промышленной архитектуры Москвы конца XIX — начала ХХ века.
Помимо того, что мы выдали разрешение на работы, наши инспекторы будут контролировать их исполнение в точном соответствии с проектом", — цитирует пресс-служба руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
До конца года должен быть проведен капитальный ремонт кровли, заменено ее существующее покрытие. Работы начнутся в ближайшее время, сообщает Мосгорнаследие.
Здание бывшей типографии находится по адресу: Краснопролетарская улица, дом 16, строение 1. Оно было возведено в 1870-е годы по заказу издателя Ивана Кушнарева и неоднократно перестраивалось. В 1917 году предприятие было национализировано, а в 1922 году получило название «Красный пролетарий».
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