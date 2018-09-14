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Стена огня и клубы черного дыма: в центре Пензы полыхает ресторан
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Стена огня и клубы черного дыма: в центре Пензы полыхает ресторан 

ТК «Звезда» + ещё 3 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Огонь охватил участок площадь 150 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.
В пятницу в центре Пензы загорелся летник ресторана «Очаково». Об этом сообщило информационное агентство «Пенза-Пресс».
Региональное управление МЧС сообщило, что огонь охватил участок площадью 150 квадратных метров. Данных о пострадавших нет. В ликвидации пожара принимают участие пять спецмашин.
По словам источника издания, летник был закрыт с августа, никакого оборудования там не было. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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