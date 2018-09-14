Глеб Никитин утвердит проект Лесного плана региона до конца года 

фото pixabay.comГлеб Никитин утвердит проект Лесного плана региона до конца года13 сентября в Городце состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дню работников лесного хозяйства. В мероприятии приняли участие и.о.вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин, директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу Михаил Манухин, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, лесничие и арендаторы лесных участков Нижегородской области.
На торжественном собрании подвели итоги работы и объявили победителей областных конкурсов на лучшее лесничество и лучшего арендатора лесного участка. За лидерство в конкурсах боролись 35 лесничеств и более 200 арендаторов Нижегородской области.
«Сегодня мы чествуем людей, которые посвятили свою жизнь лесу — его выращиванию, защите от пожаров, вредителей и болезней. Нижегородская область по праву гордится своими лесами, лесной фонд занимает 53% ее территории. Это определяет ответственность, которая возложена на нас, по охране, защите и воспризводству лесных богатств. Охрана лесов от пожаров — приоритетная задача ведения лесного хозяйства. Подчеркну, что в текущем пожароопасном сезоне не было допущено крупных пожаров, все пожары локализованы и ликвидированы в течение суток. Приятно сказать, что в этом году мы впервые за много лет достаточно серьезно обновляем нашу материальную базу. Так, в течение месяца будет закуплено 34 единицы техники для охраны лесов», — сказал Евгений Люлин.
Евгений Люлин отметил, что в регионе сформирован мощный комплекс тушения лесных пожаров, дополнительно укомплектована система видеомониторинга. Теперь Нижегородская область лидирует в ПФО по количеству камер видеонаблюдения высокого разрешения — 48 штук. Все это обеспечило оперативность тушения пожаров до 100%.
Приоритет работы лесного хозяйства региона на ближайшие годы — развитие арендных отношений. Сегодня в Нижегородской области заключено 223 договора аренды лесных участков, в соответствии с которыми леса используются для заготовки древесины. Это позволяет департаменту лесного хозяйства выполнять показатели по поступлению дохода в бюджеты всех уровней. За 9 месяцев 2018 года общий доход составил 534 млн315 тыс. рублей в т.ч. в областной бюджет 267 млн 346 тыс. руб.
В данный момент идет создание проекта Лесного плана Нижегородской области. До конца года проект должен быть отправлен на согласование в Федеральное Агентство лесного хозяйства и утвержден губернатором Нижегородской области.
Ранее глава региона Глеб Никитин отметил огромное значение применения принципов разумного лесопользования в лесном хозяйстве региона.
«У нас есть большой потенциал в части применения древесины в различных сферах жизни. Необходимо более активно проводить работу по использованию подобных материалов. Это позволит расширять производственную базу и создавать новые рабочие места. Хорошими темпами идет восстановление лесов в Нижегородской области. Мы понимаем, как важно сегодня проводить эту работу, результаты которой смогут оценить будущие поколения нижегородцев», — отметил Глеб Никитин.