Глеб Никитин утвердит проект Лесного плана региона до конца года

На торжественном собрании подвели итоги работы и объявили победителей областных конкурсов на лучшее лесничество и лучшего арендатора лесного участка. За лидерство в конкурсах боролись 35 лесничеств и более 200 арендаторов Нижегородской области.

«Сегодня мы чествуем людей, которые посвятили свою жизнь лесу — его выращиванию, защите от пожаров, вредителей и болезней. Нижегородская область по праву гордится своими лесами, лесной фонд занимает 53% ее территории. Это определяет ответственность, которая возложена на нас, по охране, защите и воспризводству лесных богатств. Охрана лесов от пожаров — приоритетная задача ведения лесного хозяйства. Подчеркну, что в текущем пожароопасном сезоне не было допущено крупных пожаров, все пожары локализованы и ликвидированы в течение суток. Приятно сказать, что в этом году мы впервые за много лет достаточно серьезно обновляем нашу материальную базу. Так, в течение месяца будет закуплено 34 единицы техники для охраны лесов», — сказал Евгений Люлин.

Евгений Люлин отметил, что в регионе сформирован мощный комплекс тушения лесных пожаров, дополнительно укомплектована система видеомониторинга. Теперь Нижегородская область лидирует в ПФО по количеству камер видеонаблюдения высокого разрешения — 48 штук. Все это обеспечило оперативность тушения пожаров до 100%.

Приоритет работы лесного хозяйства региона на ближайшие годы — развитие арендных отношений. Сегодня в Нижегородской области заключено 223 договора аренды лесных участков, в соответствии с которыми леса используются для заготовки древесины. Это позволяет департаменту лесного хозяйства выполнять показатели по поступлению дохода в бюджеты всех уровней. За 9 месяцев 2018 года общий доход составил 534 млн315 тыс. рублей в т.ч. в областной бюджет 267 млн 346 тыс. руб.

В данный момент идет создание проекта Лесного плана Нижегородской области. До конца года проект должен быть отправлен на согласование в Федеральное Агентство лесного хозяйства и утвержден губернатором Нижегородской области.

Ранее глава региона Глеб Никитин отметил огромное значение применения принципов разумного лесопользования в лесном хозяйстве региона.

«У нас есть большой потенциал в части применения древесины в различных сферах жизни. Необходимо более активно проводить работу по использованию подобных материалов. Это позволит расширять производственную базу и создавать новые рабочие места. Хорошими темпами идет восстановление лесов в Нижегородской области. Мы понимаем, как важно сегодня проводить эту работу, результаты которой смогут оценить будущие поколения нижегородцев», — отметил Глеб Никитин.