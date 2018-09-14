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В Уфе тепловоз столкнулся с товарным составом
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В Уфе тепловоз столкнулся с товарным составом 

Мир24 23 часа назад
В Уфе столкнулись товарный состав и тепловоз. Инцидент произошел на территории крупного предприятия. Обошлось без жертв и пострадавших, однако сумма ущерба оценивается в 10 миллионов рублей, передает «МИР 24» со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечается, по предварительным данным, кто-то похитил три башмака из-под стоявшего на путях состава. Через некоторое время он покатился с горки. В это время в 300 метрах от него работал тепловоз с вагоном. Избежать ЧП не получилось. Несколько вагонов сошли с рельсов, пострадал и сам поезд.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сегодня самолет авиакомпании «Победа», следуя на стоянку в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, задел крылом пожарную машину. По факту происшествия Северо-Западной транспортной прокуратурой была начата проверка.
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