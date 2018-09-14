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Спасатели помогли упавшему с мотоцикла на горе Пикет в Сочи жителю Кемерово
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Спасатели помогли упавшему с мотоцикла на горе Пикет в Сочи жителю Кемерово 

АиФ-Кубань 23 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
В службу спасения курорта обратился друг пострадавшего
Спасатели помогли упавшему с мотоцикла на горе Пикет в Сочи жителю Кемерово.
В службу ЮРПСО 13 сентября в 16.10 позвонил друг пострадавшего. Мужчина рассказал оперативным дежурным, что тот упал с мотоцикла в районе горы Пикет. В результате падения он получил травму ключицы и поэтому самостоятельно передвигаться не может.
Спасатели нашли пострадавшего мотоциклиста и оказали ему доврачебную помощь — на вывихнутую ключицу наложили шину. Им оказался 31-летний турист из Кемеровской области.
«После приехавшего на отдых в Сочи вывели из леса к машине скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС.
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