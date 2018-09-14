Спасатели помогли упавшему с мотоцикла на горе Пикет в Сочи жителю Кемерово

В службу спасения курорта обратился друг пострадавшего

Спасатели помогли упавшему с мотоцикла на горе Пикет в Сочи жителю Кемерово

В службу ЮРПСО 13 сентября в 16.10 позвонил друг пострадавшего. Мужчина рассказал оперативным дежурным, что тот упал с мотоцикла в районе горы Пикет. В результате падения он получил травму ключицы и поэтому самостоятельно передвигаться не может.

Спасатели нашли пострадавшего мотоциклиста и оказали ему доврачебную помощь — на вывихнутую ключицу наложили шину. Им оказался 31-летний турист из Кемеровской области.

«После приехавшего на отдых в Сочи вывели из леса к машине скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС.