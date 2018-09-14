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В выходной день в центре Омска отключат холодную воду
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В выходной день в центре Омска отключат холодную воду 

Омск Здесь + ещё 1 23 часа назад
Фото: Омск Здесь
Отключения связаны с ремонтными работами на трубопроводе. Под отключения попадут жилые дома, здание суда, школа и торговые центры. Завтра, 15 сентября, с 11:00 до 19:00 в центре города будет отключено холодное водоснабжение. Это связано с ремонтными работами на водопроводе по адресу: ул. Фрунзе, 72. Специалисты омского водоканала будут производить врезку водопровода для обеспечения надёжного водоснабжения.
Холодное водоснабжение будет отключено:
— административные здания по адресам: ул. Тарская, 25, 46, 42/1; ул. Фрунзе, 52, 54; ул. Герцена, 25;
— жилые дома по адресам: ул. Фрунзе, 50, 57, 67, 72/1; ул. Герцена, 13, 17;
— Омский областной суд  — гимназия № 85  — дом быта на Герцена
— ресторан «Малибу».
На пониженном давлении будут находиться административные здания по адресам: ул. Тарская, 15; ул. Чапаева, 71, 71а, 71/1; офисный центр по адресу: ул. Тарская, 13а; жилые дома по адресам: ул. Тарская, 13б, 22; ул. Чапаева, 81, 83; образовательное учреждение по адресу: ул. Орджоникидзе, 14.
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