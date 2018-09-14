В Самаре жители 70 домов останутся без холодной воды

Воду перекроют сразу в нескольких районах города

С 17 по 23 сентября в Самаре запланировали отключение воды. Об этом сообщили представители «Самарских коммунальных систем».

— 17 сентября перекроют воду в домах на Ново-Садовой — № 151, 153. 18 сентября — на Гагарина, 63, — рассказали в компании.

Также 18 сентября с 10:00 до 15:10 не будет воды по следующим адресам:

— Ново-Вокзальная, 128, 132-140, 144, 146, 138;

— Фадеева, 40, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 50;

— Московское шоссе, 87-99, 103-123, 127-133, 135 и 137.

Также 20 сентября без воды останутся жилые здания по улице Чернореченская, 47, 49 и 51.