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В Самаре жители 70 домов останутся без холодной воды
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В Самаре жители 70 домов останутся без холодной воды 

63.ru 14 сентября 2018
Фото: 63.ru
Воду перекроют сразу в нескольких районах города
С 17 по 23 сентября в Самаре запланировали отключение воды. Об этом сообщили представители «Самарских коммунальных систем».
— 17 сентября перекроют воду в домах на Ново-Садовой — № 151, 153. 18 сентября — на Гагарина, 63, — рассказали в компании.
Также 18 сентября с 10:00 до 15:10 не будет воды по следующим адресам:
— Ново-Вокзальная, 128, 132-140, 144, 146, 138;
— Фадеева, 40, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 50;
— Московское шоссе, 87-99, 103-123, 127-133, 135 и 137.
Также 20 сентября без воды останутся жилые здания по улице Чернореченская, 47, 49 и 51.
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