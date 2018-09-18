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В Самаре без горячей воды остались 98 домов
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В Самаре без горячей воды остались 98 домов 

63.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: 63.ru
В некоторых домах горячую воду обещают дать уже сегодня
Во вторник, 18 сентября, в Самаре без горячего водоснабжения остались 98 домов. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.
По вине одной из управляющих компаний (контора задолжала за газ компании «Газпроммежрегионгаз» — прим. 63.ru), воды нет в 28 домах: 11 — в Советском районе, один дом в Самарском районе, по три дома в Промышленном и Октябрьском районах и 10 домов в Красноглинском районе.
Также в Октябрьском районе специалисты обнаружили неполадки на теплосетях. В связи с этим горячей воды нет в 38 домах. Закончить работы планируют 18 сентября.
Из-за перекладки теплосетей от горячего водоснабжения отключено 32 дома. У 14 из них завершить работы планируют до 19 сентября, у двух домов по проспекту Ленина — до 21 сентября. Идет реконструкция теплотрассы по улицам Урицкого и Гагарина. Горячую воду в 16 оставшихся домах дадут 25 сентября.
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