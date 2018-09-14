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Перед судом предстанет сварщик, по чьей косвенной вине сгорел вагончик и погиб от ожогов строитель
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Перед судом предстанет сварщик, по чьей косвенной вине сгорел вагончик и погиб от ожогов строитель 

tvernews.ru 14 сентября 2018
В Калининский районный суд Тверской области поступило уголовное дело 28-летнего жителя Кесовогорского района, который обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обвиняемый работал электрогазосварщиком в Калининском районе в одной из дорожно-строительных компаний в Тверской области, на строительной площадке рабочие жили в вагончиках. В нарушение правил противопожарной безопасности мужчина пронес и хранил в жилом блок-контейнере вахтового городка пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы растапливать печь.
14 февраля текущего года произошёл несчастный случай: сварщик растопил печь и ушёл из вагончика, оставив печку с  открытой дверцей, а рядом стояла канистра с горючим. Вернувшись через некоторое время, он взял в руки емкость, но при этом жидкость пролилась. Мгновенно началось возгорание и пожар.
В результате происшествия один из рабочих, который находился в помещении, получил ожоги 1-2-3 степени 85% поверхности тела, от которых впоследствии скончался в больнице.
Судом решается вопрос о назначении судебного разбирательства по делу.
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