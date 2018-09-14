Перед судом предстанет сварщик, по чьей косвенной вине сгорел вагончик и погиб от ожогов строитель

В Калининский районный суд Тверской области поступило уголовное дело 28-летнего жителя Кесовогорского района, который обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Обвиняемый работал электрогазосварщиком в Калининском районе в одной из дорожно-строительных компаний в Тверской области, на строительной площадке рабочие жили в вагончиках. В нарушение правил противопожарной безопасности мужчина пронес и хранил в жилом блок-контейнере вахтового городка пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы растапливать печь.

14 февраля текущего года произошёл несчастный случай: сварщик растопил печь и ушёл из вагончика, оставив печку с открытой дверцей, а рядом стояла канистра с горючим. Вернувшись через некоторое время, он взял в руки емкость, но при этом жидкость пролилась. Мгновенно началось возгорание и пожар.

В результате происшествия один из рабочих, который находился в помещении, получил ожоги 1-2-3 степени 85% поверхности тела, от которых впоследствии скончался в больнице.

Судом решается вопрос о назначении судебного разбирательства по делу.