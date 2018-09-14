«Из-за искры возникло пламя»: на улице Калинина горел мазут в металлической бочке 

Сотрудники МЧС справились с огнем за 3 минуты
В пятницу, 14 сентября, в областной столице произошел пожар. На улице Калинина горел мазут. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пламя вспыхнуло около полудня в пункте приема металлолома.
— Кто-то привез туда металлическую бочку с остатками мазута внутри. Когда ее начали резать, во все стороны полетели искры. В результате возникло возгорание, — сообщил 63.ru собственный источник.
По словам сотрудников МЧС, площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Пожарные потушили пламя за 3 минуты. Никто не пострадал.