Ещё
Около 4 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах 14 и 16 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 4 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах 14 и 16 сентября 

Департамент региональной безопасности 14 сентября 2018
Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях будет задействован наряд численностью около 4 тысяч человек: сотрудники полиции и Росгвардии — около 2,5 тысяч человек; работники частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — более 1,5 тыс. человек.
К работе по обеспечению безопасности спортивного состязания также привлекаются представители ГУ МЧС России по г. Москве, кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию. Правительство Москвы и полиция призывают зрителей соблюдать общественный порядок как в чаше стадиона, так и на прилегающей территории. Напоминаем, что на нарушителей порядка могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.
Департамент региональной безопасности: последние новости
Из-за погодных условий 26 января в Москве объявлен «Желтый» уровень опасности Благодаря работе общественников в районе метро «Планерная» удалось пресечь работу нелегальных игровых автоматов В районе Дорогомилово удалось практически полностью искоренить «торговлю с рук»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Комики пошутили о Петрове и Боширове
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи16
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе531
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов32
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение