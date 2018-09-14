Около 4 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах 14 и 16 сентября 

Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях будет задействован наряд численностью около 4 тысяч человек: сотрудники полиции и Росгвардии — около 2,5 тысяч человек; работники частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — более 1,5 тыс. человек.
К работе по обеспечению безопасности спортивного состязания также привлекаются представители ГУ МЧС России по г. Москве, кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию. Правительство Москвы и полиция призывают зрителей соблюдать общественный порядок как в чаше стадиона, так и на прилегающей территории. Напоминаем, что на нарушителей порядка могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.