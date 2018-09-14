На проспекте Фрунзе в Ярославле полыхают дома: что сейчас происходит на месте пожара

Спасатели работают на месте

На проспекте Фрунзе полыхают дома. Огонь разгорелся так, что дым видно отовсюду, а запах гари разлетелся на несколько километров. Спасатели уточняют: дома расселённые. Однако некоторые ярославцы утверждают, что там ещё оставались жильцы.

— На первом этаже ещё две семьи было, — пишет в соцсетях Алексей Мухин

— У меня там родственники живут, не все дома расселены. Они каждую ночь сторожат свои дома, выходят по очереди от каждой квартиры и всю ночь ходят вокруг дома. Представьте, до чего людей довели, — говорит Антонина Денисова. — Там не все дома в аварийном состоянии, у моих никаких расселений не предвидится. Просто на улицу люди попадут.

В управлении МЧС по Ярославской области сообщили, что общая площадь возгорания 50 квадратных метров.

— Пламя тушит 19 человек. На месте пять пожарных машин. Пожар локализован, — рассказали спасатели.

Дома на проспекте Фрунзе уже полыхали. Несколько месяцев назад там сгорели жилые дома. Сначала загорелись два дома, а потом огонь перекинулся и на соседние здания. Тогда спасатели тушили пожар несколько часов. Из-за их работы было практически перекрыто движение по проспекту Фрунзе.